Halit Yukay’a hüzünlü veda

Balıkesir açıklarında teknesi parçalanan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Halit Yukay, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yalova’dan 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 68 metre derinlikte cansız olarak bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yukay için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.

İçerik gizle
1 Halit Yukay’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
1.1 Ünlü isimler de törendeydi
1.2 Son yolculuğuna uğurlandı

Halit Yukay’ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Halit Yukay’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende ünlü isimler de hazır bulundu. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Ali Dürüst, oyuncu Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay cenazeye katılanlar arasında yer aldı. Taziyeleri Yukay’ın ailesi kabul ederken, eşi Rania Stypa tabutun başından hiç ayrılmadı.

Ünlü isimler de törendeydi

Cenazede gözyaşlarına hâkim olamayan Kıvanç Tatlıtuğ’un duygusal anları dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene çelenk gönderdi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından Halit Yukay’ın naaşı, sevenlerinin omuzlarında taşınarak Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

