Pazar günleri marketler kapalı mı olacak?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun marketlerin pazar günü kapalı tutulması yönündeki talebi, gözleri Ticaret Bakanlığı’na çevirdi.

Marketler Pazar günü kapanacak mı?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili ülke genelinde bir düzenleme yapılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) ortak teklif sunmadığını belirtti. Bakan Bolat, illerde ise bu konuda karar alma yetkisinin valiliklerde bulunduğunu ifade etti.

“190 binden fazla firma denetlendi”

Bakan Bolat, fahiş fiyat ve stokçuluğa ilişkin denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugüne kadar 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun tespitleri doğrultusunda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere toplam 950 milyon TL idari para cezası uygulandı” dedi.

Sahte indirimlere sıkı takip

Bakan Bolat, indirim kampanyalarının da Reklam Kurulu’nun denetiminde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“İndirimli satış reklamlarında ürünün gerçekten indirime girip girmediğini, önceki fiyatların doğru gösterilip gösterilmediğini tek tek inceliyoruz. Ayrıca indirimden önceki 30 günün en düşük fiyatının esas alınıp alınmadığını denetliyoruz. Sadakat kartı ya da üye indirimleri üzerinden sahte indirim algısına izin vermiyoruz. Özellikle ‘Kasım İndirimleri’ gibi kampanya dönemlerinde resen denetimler yapılıyor ve mevzuata aykırı reklamlara idari para cezası uygulanıyor. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor.”

