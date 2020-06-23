Et Fiyatları Avrupa ile Aynı mı? Pakdemirli’den Et Çıkışı

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada et fiyatları Avrupa ile aynı seviyede diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bakan Pakdemirli et fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

“Et fiyatları konusunda bugüne kadar Avrupa ile çok rekabetçi olunamadığını söyleyen Pakdemirli, “Asıl sebebi de, Avrupa’da domuz yetiştirmek çok kolay. Çok ucuz ikamesi olduğu için et fiyatlarını bir yerde baskılıyor. Ama bugün itibariyle et fiyatlarında da aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Korona sürecinde makarna filan arttı da, et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok” diye konuştu.”

Peki Gerçekten Et Fiyatları Avrupa ile Aynı Seviyede mi?

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada bin 656 euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), İngiltere (1599), Belçika (1594), Almanya (1584) ve Fransa (1539) takip ediyor.

Örneğin Almanya’da et fiyatları 6 eurodan başlıyor. Almanya’da dana kıyma fiyatı son iki yıldır değişmezken kuşbaşı dana eti fiyatı ise 8 euro. Yani Almanya’da asgari ücretli bir çalışan ayda 198 kilo kuşbaşı dana eti alabiliyor.

Peki asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu Türkiye’de durum nasıl? Market ve kasaplarda dana kıyma fiyatı 45 ile 50, dana kuşbaşı ise 45 ile 70 lira arasında değişiyor. Az yağlı dana kuşbaşı etin kilosu 65 lirayı bulurken tas kebaplık buttan dana kuşbaşı etinin bedeli ise 70 lirayı geçiyor. En ucuz fiyat olan 45 lirayı baz alsak bile Türkiye’de asgari ücretlinin alabildiği et miktarı 50 kilo civarında oluyor.

Yani Almanya’da asgari ücretli yaklaşık 200 kilo kuşbaşı et alabilirken Türkiye’deki asgari ücretli çalışan ancak 50 kilo alabiliyor.

İrlanda, Hollanda gibi asgari ücretin daha yüksek olduğu ülkelerde bu oran daha da artıyor.

Kuzu eti fiyatlarında da durum farklı değil. Almanya’da kuzu pirzola fiyatı 11-12 euro civarlarındayken Türkiye’de bu fiyat 100 liradan başlıyor. Asgari ücretlinin alım gücü hesaplandığında Almanya’da çalışan asgari ücretli işçi yine Türkiye’deki asgari ücretliden çok daha fazla et alabiliyor.