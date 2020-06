Et Fiyatları Avrupa ile Aynı mı? Pakdemirli’den Et Çıkışı

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada et fiyatları Avrupa ile aynı seviyede diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bakan Pakdemirli et fiyatları ile ilgili şunları söyledi:

“Et fiyatları konusunda bugüne kadar Avrupa ile çok rekabetçi olunamadığını söyleyen Pakdemirli, “Asıl sebebi de, Avrupa’da domuz yetiştirmek çok kolay. Çok ucuz ikamesi olduğu için et fiyatlarını bir yerde baskılıyor. Ama bugün itibariyle et fiyatlarında da aşağı yukarı aynı seviyeye geldik. Korona sürecinde makarna filan arttı da, et fiyatlarında artış oldu mu? Fiyat konusunda şu anda bir sıkıntı yok” diye konuştu.”