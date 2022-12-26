Putin’in Veliahtı Dimitri Patrushev mi?

Rusya – Ukrayna savaşı 10 aydır devam ederken Rus siyasi yorumcu ve tarihçi Valeri Solovey çarpıcı iddialarda bulundu.

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumu ile ilgili farklı açıklamalar gelirken, Rus siyaset bilimci ve tarihçi Valeri Solovey Putin’in sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürdü.

Vladimir Putin’in savaşa devam edebilmek için batının kanser ilaçları ve tedavileriyle hayata tutunduğunu öne süren Solovey, “2023 Putin’in görevde kalacağı son yıl olabilir. Hiçbir ilaç sonsuza dek başarı sağlamaz. Putin en gelişmiş tedavi yöntemlerini kullanıyor, Rusya bu tedavi yöntemlerini sağlayamıyor. Bu tedavi yöntemleri çok başarılı oldu” diye konuştu.

Solovey, Putin’in yerine geçecek isimleri de belirlediğini de iddia etti.

Solovey’e göre Putin’in halef olarak seçmeyi planladığı isimlerden biri tarım bakanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Dimitri Patrushev. Rus istihbarat birimi FSB’nin eski başkanı olan ve batı karşıtlığıyla da bilinen Nikolai Patrushev’in oğlu olan Dimitri Patrushev’in kamuoyu tarafından çok da tanınmadığına dikkat çekildi.

Moskova’daki saygın kurumlardan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün eski profesörü olan Solovey bir diğer adayın ise 50 yaşındaki Alexei Dyumin olduğunu söyledi. Putin’in eski bir koruması olan Dyumin daha sonra savunma bakanlığı yardımcılığını üstlenmişti. Dyumin Tula bölgesinin valisi olarak görev yapmaya devam ediyor.

Putin’in seferberlik ilan etmesi protesto ediliyor. Rusya’da binden fazla kişi gözaltına alındı

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