Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun şampiyonu Wout Poels

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (TUR 2025) XDS Astana takımından 37 yaşındaki Hollandalı sporcu Wout Poels kazandı. 8 etaptan oluşması planlanan organizasyonun 7 etabı koşulabildi. Poels, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyelik süresiyle genel klasman birinciliğini elde etti. Ayrıca, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu da kazanarak turu iki büyük ödülle tamamladı.

Son etabı Matteo Malucelli kazandı

Yarışın son etabı olan Çeşme-İzmir parkuru, 108,7 kilometrelik uzunluğuyla 140 sporcuyu bir araya getirdi. Etabı XDS Astana’dan Matteo Malucelli, 2 saat 23 dakika 26 saniye ile birinci bitirdi. Bu sonuçla takımına etap galibiyeti kazandırdı.

Türkiye’yi en iyi Burak Abay temsil etti

TUR 2025’te Türk sporcular arasında en iyi dereceyi, Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Burak Abay elde etti. Genel klasmanda 64. sırada yer aldı.

TUR 2025’te dereceye giren diğer isimler

Genel klasman ikinciliğini XDS Astana’dan Ekvadorlu Harold Martin Lopez, üçüncülüğü ise Picnic PostNL’den Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez kazandı.

İzmir’de düzenlenen ödül töreni

Poels’a turkuaz mayo ve kupasını İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Diğer ödülleri ise siyasiler ve federasyon yetkilileri takdim etti.

Diğer mayo sahipleri

Turkuaz Mayo (Genel Klasman Lideri): Wout Poels (XDS Astana)

Kırmızı Mayo (En iyi tırmanışçı): Wout Poels (XDS Astana)

Yeşil Mayo (En iyi sprinter): Giovanni Lonardi (Polti Visitmalta)

Beyaz Mayo (Türkiye Güzellikleri Primleri): Willem Jakobus Smit (China Glory)

Takım klasmanı ve iptal edilen etap

Takım klasmanında İspanya’dan Caja Rural Seguros RGA birinci oldu.

Organizasyonun beşinci gününde koşulması planlanan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

