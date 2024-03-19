Yunanistan Golden Visa Şartlarını Değiştiriyor

Yunanistan Golden Visa programını ülkenin 10 yıllık mali krizi haline gelen 2013 yılında başlatmıştı. Yatırım yoluyla ikamet programında yeni şartlar yolda.

Yunanistan, Avrupa’da altın vize veren son ülkelerden biri. Tartışmalı ‘yatırım yoluyla ikamet’ programları, yabancıların bir ülkede uzun vadede kalma hakkını ‘satın almasına’ olanak tanıyor.

Güvenlik ve enflasyonla ilgili endişeler, birçok AB ülkesinin son yıllarda Golden Visa programlarını kaldırmasına yol açmıştı.

Yunanistan ise bu programı devam ettiren az sayıda Avrupa ülkesinden biri. Ege ülkesi konut piyasasının çöküşünün ardından başlattığı programı hala devam ettiriyor.

Yunanistan Golden Visa nedir?

Golden Visa (Altın Vize), belirli bir değerde mülk satın alan üçüncü ülke vatandaşlarının geçici ikamet etmelerine olanak tanıyan bir program.

Başlangıçta, 250 bin Euro veya daha fazla bir gayrimenkul yatırımı size Yunanistan’da beş yıllık oturma izni kazandırabilir ve bu izin yedi yıl sonra vatandaşlığa dönüştürülebilir.

Ancak geçen yıl, artan ev fiyatlarına ilişkin endişeler, hükümetin Atina, Mikonos, Santorini ve Selanik’in bazı bölgelerinde alt limiti 500 bin Euro’ya çıkarmasına yol açtı.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis’e göre bu miktar şimdi 800 bin Euro’ya kadar çıkabilir.

Yunanistan Golden Visa alt limitini neden artırıyor?

Yunanistan Golden Visa, devlet veya özel tahvil ve hisselere yapılan 400 bin Euro’luk yatırım yoluyla da alınabilse de, bir mülk satın almak, yatırım yoluyla ikamet etmenin en popüler yolu.

Mitsotakis Şubat ayında Parlamento’da yaptığı konuşmada, mülkler için yeni üst yatırım eşiğinin konut kıtlığı ve kira fiyatları üzerinde baskıyla karşı karşıya kalan bölgelerde uygulanacağını söyledi.

Kiraların 2018’den bu yana yüzde 40 arttığını ve son yıllarda Yunanistan’daki emlak satışlarının yaklaşık yüzde 7’sinin Golden Visa ile yapıldığını kabul etti.

Ünlü emlak danışmanlarından Themistoklis Bakas ülkedeki fiyat artışlarının halkın ev satın alamayacak noktaya gelmesine yol açtığını belirterek “Özellikle 2017’den 2023’ün ikinci çeyreğine kadar Atina ve çevresinde yeni inşa edilen evlerin satış fiyatlarında yüzde 71’lik bir artış kaydedildi” dedi.

Yunanistan Golden Visa Nedir? Detaylı Bilgi

Bazı bölgelerde alt limit 250 bin euroda kalabilir

Mitsotakis, ülkenin konut baskısı altında olmayan bazı bölgelerinde eşiğin 250.000 Euro’da kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Daha yüksek alt limitin amacı, verilen Golden Visa sayısını azaltırken Yunanistan’a daha fazla para getirmek.

Yatırım yoluyla ikamet planı, kira ve emlak fiyatlarını artırmanın yanı sıra, özellikle Airbnb gibi platformlar aracılığıyla mülklerin tatil amaçlı kiralandığı yerlerde tıbbi bakım gibi yerel kaynakları zorlamakla suçlanıyor.

Bu nedenle, Yunanistan’daki evlerini kiralamayı planlayan Golden Visa mülk sahipleri de gelecekte uzun vadeli kiralama yapmak zorunda kalabilir.

Ancak bazı kampanyacılar hükümetin bir adım daha ileri giderek gayrimenkulü altın vize yatırım seçeneklerinden çıkarmasını istiyor.

Golden Visa Programı Yunanistan’a 2021-2023 yılları arasında 4,3 milyar Euro tutarında önemli bir gelir getirdi.

Hükümet, altın vize yatırımı artışıyla Yunanistan’da yabancıların mülk sahipliğini kontrol altına almayı hedeflerken, duyurunun tam tersi bir etkisi olabilir.

Bakas, “Hükümetin [2023’te] yatırım limitindeki olası artışı açıkladığı anda, gayrimenkul yatırımcılarının altın vize hedefiyle gayrimenkul satın alma talebi üç katına çıktı” diyor.

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