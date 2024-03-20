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Yalova açıklarındaki deprem İstanbul’da da hissedildi

Marmara Denizi’nde Yalova’nın 2 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova’nın yanı sıra Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21’de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova’nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.

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