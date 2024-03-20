Türkiye

Yalova açıklarındaki deprem İstanbul’da da hissedildi

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı.

NationalTurk20/03/2024
135 Bir dakikadan az
Yalova Açıklarında Deprem!
Yalova Açıklarında Deprem!
Kadınlar Günü Turları

Marmara Denizi’nde Yalova’nın 2 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova’nın yanı sıra Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.21’de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Yalova’nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Sarsıntı, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,71 kilometre derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 4.1 kilometre olarak açıkladı.

6 Şubat depremlerinde ilk mahkeme kararı

Bağlantılar
NationalTurk20/03/2024
135 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk

NationalTurk gazetesi, yazarları ve yorumcuları en doğru ve tarafsız olarak gündeme dair en önemli haberleri size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu