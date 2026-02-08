Naomi Campbell ve Epstein bağlantısı

Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan yeni belgeler, dosyada adı geçen isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yazışmalar, süper model Naomi Campbell’ın Epstein ile yıllara yayılan temaslarını ve bazı iş bağlantılarında aracı olduğu iddialarını gündeme taşırken, Moskova’da Kremlin’e yakın bir bölgede planlanan lüks daire girişimi dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Moskova bağlantısı iddiaları

Belgelerde yer alan yazışmalara göre, Naomi Campbell’ın o dönem birlikte olduğu Rus emlak milyarderi Vladislav Doronin ile bağlantılı çevreler üzerinden Epstein ile Capital Group arasında ilk temasın kurulduğu öne sürüldü.

E-postalardan birinde Doronin’in asistanının, “Naomi’nin isteği üzerine” Epstein’a şirketin lüks dairelerini içeren bağlantıyı gönderdiğinin yer aldığı ifade edildi. Bu yazışmalar, Epstein’ın Rusya’daki emlak yatırımı girişimlerine ilişkin yeni tartışmaların doğmasına neden oldu.

Naomi Campbell hakkında yazışmalar ve davetler dikkat çekti

Dosyalarda Campbell ile Epstein arasındaki iletişimin 2003’ten 2016’ya kadar farklı dönemlerde sürdüğüne işaret eden notlar ve mesajlar yer aldı. Yazışmalarda, Campbell’ın Epstein’ı moda etkinliklerine, davetlere ve Cannes’daki 40. yaş günü organizasyonuna çağırdığı görüldü.

Ayrıca bazı mesajlarda modelin Epstein’ın özel uçağını kullanma talebinde bulunduğuna dair ifadeler ve görüşme talepleri de yer aldı.

Belgelerde yer alan bir yazışmada modelin, “Merhaba, ben Naomi. Victoria’s Secret ile yapacağım mayo koleksiyonumla ilgili görüşme için Jeffrey ile ne zaman konuşabileceğimi öğrenmek istiyorum. Fotoğraflar ve bazı mayolar yanımda” dediği aktarıldı.

Partiler, toplantılar ve temaslar

Yazışmalarda Campbell’ın Epstein’ı çeşitli moda organizasyonlarına ve yardım etkinliklerine davet ettiği, bazı görüşmelerin iş tavsiyesi veya sosyal etkinlikler kapsamında planlandığına dair notlar bulunduğu görüldü.

Dosyalarda ayrıca Epstein’ın çevresindeki bazı kişilerin Campbell ile bağlantı kurarak toplantı veya yemek organizasyonları ayarlamaya çalıştıklarına dair mesajlar da yer aldı.

Dosyalarda geçen isimler ve uyarılar

Belgelerde Campbell’ın isminin bazı tanık ifadelerinde ve sosyal etkinlik kayıtlarında da geçtiği ancak yayımlanan dosyalarda adı geçen kişilerin suç işlediği anlamına gelmediği yönünde resmi uyarıların bulunduğu belirtildi. Campbell daha önce yaptığı açıklamada Epstein’ın davranışlarını “savunulamaz” olarak nitelendirmiş ve mağdurların yanında olduğunu ifade etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı da yayımlanan belgelerin, sahte veya doğrulanmamış içerikler barındırabileceği ve dosyalarda adının geçmesinin tek başına herhangi bir suç isnadı anlamına gelmeyeceği yönünde uyarıda bulundu.

