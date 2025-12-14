Gürol Gülter konuştu: İnanmak istemedim

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da yaşanan ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, dosyaya giren ifadeler kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürol Gülter: Mezar başından aradı

Habertürk ekranlarında konuşan Gülter, kızının tutuklanmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirip olaydan birkaç gün önce Tuğyan’ın kendisini aradığını söyledi. Gülter, kızının annesi Güllü’nün mezarının başında olduğunu, ağlayarak konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını ifade etti.

“Bir babayım, inanmak istemedim”

Gürol Gülter, yaşananlara dair duygusunu şu sözlerle anlattı: “Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim” dedi.

“Gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum”

Baba-kız ilişkilerinin çok güçlü olmadığını da dile getiren Gülter, sürecin ağırlığını vurgulayarak şunları söyledi: “Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Tuğyan çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok”.

“Tartışmaları biliyordum ama…”

Güllü ile Tuğyan arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığını bildiğini söyleyen Gürol Gülter, son görüşmelerinin mezarlıkta yapılan telefon konuşması olduğunu vurguladı: “Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim”.

Gözler mahkeme sürecinde

Soruşturma kapsamında gözler şimdi Tuğyan Ülkem Gülter’in ilerleyen günlerde çıkacağı mahkemeye çevrilirken, babası Gürol Gülter de “Ne olduysa orada ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum” diyerek sürecin netleşmesini beklediğini söyledi.

