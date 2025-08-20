Elon Musk “Amerikan Partisi” planını askıya aldı

Haziran ayında “Amerikan Partisi” adını verdiği üçüncü bir siyasi parti kurma fikrini duyuran Elon Musk, bu kararından geri adım attı. Wall Street Journal’ın haberine göre Musk, şirketlerine odaklanmak istiyor ve aynı zamanda Cumhuriyetçi seçmenleri bölme riskinden kaçınmayı tercih ediyor.

JD Vance Faktörü

Musk’ın geri adım atmasının en önemli nedenlerinden biri olarak Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkisi gösteriliyor. Yetkililer, Musk’ın Vance ile bağlarını korumaya öncelik verdiğini ve parti kurması halinde bu ilişkinin zarar görebileceğini kabul ettiğini belirtiyor.

Musk’ın ayrıca, 2028’de Vance başkanlığa aday olursa kendisine mali destek vermeyi düşündüğü ifade ediliyor. Bu nedenle temmuz sonunda üçüncü parti girişimcileriyle yapılması planlanan görüşme de iptal edildi.

“Amerikan Partisi”nin önceliği ne olacaktı?

Musk, yeni partinin önceliklerinden birinin, Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanması olduğunu söylemişti. Ancak girişim, şimdilik askıya alınmış durumda.

Trump-Musk arasında neler yaşandı?

Musk’ın siyasi planları, ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki gerginliğin gölgesinde gelişti. Trump, Musk’ın vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Elon’a çok yardım ettim, ama şimdi hayal kırıklığı yaşıyorum.” demişti.

Musk ise sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vererek, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi.” ifadelerini kullanmıştı.