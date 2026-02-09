Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, ülkenin demografik yapısında dikkat çeken değişimlere işaret etti. Bir yıl içinde yüz binlerce kişinin eklendiği nüfus, kentleşme oranındaki yükseliş, yaş ortalamasındaki artış ve büyük şehirlerde yoğunlaşmanın sürmesiyle birlikte yeni bir tablo ortaya koydu.

Nüfus 86 milyon sınırını geçti

2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Nüfusun 43 milyon 59 bin 434’ünü erkekler, 43 milyon 32 bin 734’ünü kadınlar oluşturdu. Böylece nüfusun yüzde 50,02’si erkek, yüzde 49,98’i kadın olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı ise bir önceki yıl binde 3,4 iken 2025’te binde 5’e yükseldi.

Kentlerde yaşayanların oranı arttı

Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6’ya çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,4’e geriledi.

Yeni sınıflandırmaya göre nüfusun yüzde 67,5’i yoğun kent, yüzde 15,8’i orta yoğun kent, yüzde 16,8’i ise kır olarak tanımlanan yerleşim yerlerinde yaşıyor.

İstanbul yine ilk sırada

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il ise 82 bin 836 kişi ile Bayburt oldu.

İlk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti

İstanbul Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe olarak kayıtlara geçti. Esenyurt’u Gaziantep Şahinbey, Ankara Çankaya, Ankara Keçiören ve Gaziantep Şehitkamil takip etti.

Türkiye yaşlanıyor

Nüfus piramitleri incelendiğinde doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki değişime bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı görüldü.

Ortanca yaş 34,4’ten 34,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.

Ortanca yaşın en yüksek olduğu il 44 ile Sinop olurken, en düşük ortanca yaş 21,8 ile Şanlıurfa’da görüldü.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı arttı

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 68,5’e yükseldi. Çocuk nüfusun oranı yüzde 20,4’e gerilerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 11,1’e çıktı.

Nüfus yoğunluğunda İstanbul ilk sırada

Türkiye genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 112 olarak hesaplandı. İstanbul, kilometrekareye 2 bin 943 kişi ile en yoğun il olurken, Tunceli kilometrekareye 11 kişi ile en düşük yoğunluğa sahip il oldu.

