Fatih Altaylı: Halil Konakçı Adında Bir Yaşam Formu

Fatih Altaylı Halil Konakçı için “yaşam formu” ifadesini kullandı ve imam Konakçı’yı Hatay hakkındaki sözleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Provokatif açıklamalarıyla sürekli gündemde olan Halil Konakçı adlı din adamının “Hatay bir Arap şehridir. Hatay Türkiye’ye bağlanınca ezan yasaklandı. Hatay Fransızlara bağlı iken durumu daha iyiydi” sözleri gündemde bomba etkisi yaratırken gazeteci Fatih Altaylı Halil Konakçı hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

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Bu ve benzeri cümlelerle Atatürk’ün gayretleri ile 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olmayı kendi arzusuyla seçen Hatay’ı yeniden Suriye toprağı yapmaya heveslenen kişi ne Suriye lideri Beşar Esad ne Baas rejiminin bir sözcüsü” diyen Fatih Altaylı Halil Konakçı yazısına şöyle devam etti:

“Kandil’de oturan bölücü bir PKK lideri ya da İdlib’de konuşlanmış bir terör örgütü üyesi ya da IŞİD mensubu bile bu sözleri söyleyebilecek kadar küstah ve hadsiz bir Türkiye düşmanı değil.

Bu cümleler sömürgecilik hayali kuran bir Fransız Pan Arap hayalinin savunucusu, bir Arap şovenisti de değil.

Beteri.

Arap sevici bir “sözde” din adamı.

Halil Konakçı adında bir yaşam formu.”

Fatih Altaylı Halil Konakçı Yazısı: Acı Olan Maaş Ödenmesi

Her ülkede her millette hain çıkabileceğini yazan Altaylı yazısını “Acı olan, haine Diyanet’ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır.

Çok merak ettiğim ise bu sözleri Esad etse yeri göğü inletecek olanların, “yerli ve milli” diyerek mangalda kül bırakmayanların, son kale olarak milliyetçiliğe sığınanların, Türkiye’deki gerçek milliyetçilerin, vatanseverlerin, Atatürkçülerin, bu sözlere ne tepki göstereceğidir.

Ve tabii Türk Adaleti’nin bu rezil, bu hain sözleri duyup da duymazdan gelip gelmeyeceğidir.” sözleriyle noktaladı.

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