Johannesburg: Yangında En Az 70 Kişi Öldü!

Çok sayıda evsizin de yaşadığı bildirilen binada çıkan yangında ölü sayısı artıyor. Son güncellemeye göre Johannesburg’daki yangında 70 kişi öldü.

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrindeki çok katlı bir binada çıkan yangında 70’den fazla kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görünüşe göre evde çok sayıda evsiz yaşıyordu. Yangın şu anda büyük oranda söndürüldü.

Güney Afrika metropolü Johannesburg‘un merkezinde, büyük bir yangının ardından çok sayıda kurban var:

Kurtarma hizmeti sözcüsü Robert Mulaudzi, “Şu anda çeşitli sağlık tesislerine götürülen 73 ölü ve 52 yaralımız var” dedi.

Mulaudzi, evin aslında kira kontratı olmadan başlarını sokacak bir çatı arayışıyla oraya taşınan evsizler için bir tür resmi olmayan sığınak olduğunu belirterek “20 yılı aşkın hizmetimde böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım” ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarına göre binada 200 kadar kişi yaşıyor olabilir.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ölü sayısı hala artabilir. Binada arama yapmak oldukça zor.

Mulaudzi’ye göre yangının nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Bina boşaltıldı. Televizyon görüntülerinde pencereleri yanan kırmızı-beyazlı binanın dışında itfaiye araçları ve ambulanslar görülüyor.

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