Macron: Ukrayna’da III. Dünya Savaşı istemiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç saatten uzun süren canlı yayında Ukrayna savaşı, nükleer caydırıcılık ve ülke içindeki reformlar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, “Ukrayna’ya savunması için yardım etmeliyiz, ancak III. Dünya Savaşı’nı başlatmak istemiyoruz” dedi. Barış görüşmelerine zemin hazırlanması gerektiğini belirten Macron, savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Nükleer silah taşıyan uçaklar Avrupa’ya mı konuşlanacak?

Macron, ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde yaptığı gibi, Fransa’nın da nükleer silah taşıyan savaş uçaklarını diğer Avrupa ülkelerine konuşlandırmayı tartışmaya açabileceğini söyledi. Bu konuda önümüzdeki haftalarda net bir çerçeve çizeceğini belirtti.

Aynı gün birden fazla referandum

Ekonomik ve sosyal reformlar için halk oylamasına gidileceğini duyuran Macron, “Vatandaşlarımızın doğrudan karar vereceği birden fazla referandumu aynı gün yapmayı planlıyoruz” dedi. Olası başlıklar arasında kamu borcunun azaltılması, 15 yaş altı bireylerin sosyal medyaya erişimi ve ötanazi gibi sosyal konular bulunuyor. Ancak göç konusu referandum kapsamı dışında tutuldu.

Siyasi geleceği belirsiz

2027’de görev süresi dolacak olan Macron, anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak. Ancak teorik olarak 2032 seçimlerinde yeniden aday olması mümkün. Buna rağmen Macron, bu konuda henüz düşünmediğini belirterek, “Şu anda sadece Fransa’ya odaklandım” dedi.

