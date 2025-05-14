Dünya

Macron: Ukrayna’da III. Dünya Savaşı istemiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşına dair "barışçıl çözüm" vurgusu yaparken, sosyal ve ekonomik reformlar için birden fazla referandum düzenleneceğini açıkladı.

NationalTurk FR14/05/2025
6 1 dakika okuma süresi
macron
WTS ile Ayın Fırsatları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç saatten uzun süren canlı yayında Ukrayna savaşı, nükleer caydırıcılık ve ülke içindeki reformlar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Macron, “Ukrayna’ya savunması için yardım etmeliyiz, ancak III. Dünya Savaşı’nı başlatmak istemiyoruz” dedi. Barış görüşmelerine zemin hazırlanması gerektiğini belirten Macron, savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İçerik gizle
1 Nükleer silah taşıyan uçaklar Avrupa’ya mı konuşlanacak?
2 Aynı gün birden fazla referandum
3 Siyasi geleceği belirsiz

Nükleer silah taşıyan uçaklar Avrupa’ya mı konuşlanacak?

Macron, ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde yaptığı gibi, Fransa’nın da nükleer silah taşıyan savaş uçaklarını diğer Avrupa ülkelerine konuşlandırmayı tartışmaya açabileceğini söyledi. Bu konuda önümüzdeki haftalarda net bir çerçeve çizeceğini belirtti.

Aynı gün birden fazla referandum

Ekonomik ve sosyal reformlar için halk oylamasına gidileceğini duyuran Macron, “Vatandaşlarımızın doğrudan karar vereceği birden fazla referandumu aynı gün yapmayı planlıyoruz” dedi. Olası başlıklar arasında kamu borcunun azaltılması, 15 yaş altı bireylerin sosyal medyaya erişimi ve ötanazi gibi sosyal konular bulunuyor. Ancak göç konusu referandum kapsamı dışında tutuldu.

Siyasi geleceği belirsiz

2027’de görev süresi dolacak olan Macron, anayasa gereği üçüncü kez aday olamayacak. Ancak teorik olarak 2032 seçimlerinde yeniden aday olması mümkün. Buna rağmen Macron, bu konuda henüz düşünmediğini belirterek, “Şu anda sadece Fransa’ya odaklandım” dedi.

Bağlantılar
NationalTurk FR14/05/2025
6 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu