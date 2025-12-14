Hakan Fidan: Suriye’de yatırımlar başladı ama yıkım çok büyük

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de 8 Aralık 2024’ten sonra yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Fidan, yatırımların adım adım hayata geçtiğini ancak ülkedeki yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu dile getirdi.

Hakan Fidan: Yatırımlar ağır ağır hayata geçiyor

Suriye’de uzun yıllardır süren savaşın ardından ciddi bir yeniden inşa ihtiyacı bulunduğunu belirten Fidan, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının bu süreçte kritik rol oynadığını ifade etti. Sezar Yasası’nın kaldırılmasının yatırımların önünü açtığını hatırlatan Fidan, bölge ülkeleri, Avrupa ve ABD ile yürütülen ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Fidan, “Suriye’de yatırımların ağır ağır hayata geçmeye başladığını görüyoruz. Ama yıkım çok büyük. Geri dönenlerin yaşamını sürdürebileceği, temel hizmetlere ulaşabileceği bir altyapıya ihtiyaç var” dedi.

Geri dönüşler ve altyapı vurgusu

Bakan Fidan, Suriye’ye geri dönüşlerin başladığını ancak bu dönüşlerin sürdürülebilir olması için güvenlik ve altyapının eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suriye halkının zor şartlara rağmen dirençli olduğunu dile getiren Fidan, istikrar ortamının korunmasının en temel öncelik olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Suriye’de ticaret, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında önemli projeler yürüttüğünü ifade eden Fidan, coğrafi yakınlığın büyük bir potansiyel sunduğunu kaydetti.

Silahlı gruplar ve ulusal ordu süreci

Suriye’de silahlı grupların tek bir komuta altında toplanmasının kritik bir aşama olduğunu vurgulayan Fidan, bu süreçte Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Muhalif güçlerin ulusal orduya katılımının ülke dengeleri açısından hayati olduğunu söyleyen Fidan, bunun yeterince takdir edilmediğini ifade etti.

SDG ve İsrail etkisi

Suriye’nin güneyinde ve SDG’nin kontrolündeki bölgelerde risklerin devam ettiğini belirten Fidan, İsrail’in bölgedeki etkisinin bu riskleri artırdığına dikkat çekti. SDG’nin İsrail’den cesaret aldığı değerlendirmesinde bulunan Fidan, 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Şam yönetimiyle anlaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Gazze, Ukrayna ve küresel riskler

Programda Gazze’deki ateşkesin kırılganlığına, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ve Karadeniz’de ticari seyrüsefer güvenliğine de değinen Fidan, savaşın kimseye fayda sağlamadığını söyledi. Enerji altyapılarının hedef alınmasının bölgesel ve küresel riskleri artırdığına dikkat çekti.

“Türkiye aranan bir müttefik”

Hakan Fidan, Türkiye’nin izlediği dış politika sayesinde krizlerde aranan bir aktör haline geldiğini belirterek, bu tabloda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun belirleyici olduğunu ifade etti. 2026 yılının da riskler kadar fırsatlar barındırdığını kaydeden Fidan, Türkiye’nin tüm gelişmeleri dikkatle izleyerek yoluna devam edeceğini söyledi.

