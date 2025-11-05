Trump’tan New York’un ilk Müslüman belediye başkanına sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın Miami kentinde düzenlenen Amerika İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, New York Belediye Başkanlığı’na seçilen Zohran Mamdani’ye sert eleştiriler yöneltti.

Trump: Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik

Trump, “Amerikan halkı beni başkan seçerek egemenliğini geri aldı. Fakat dün gece New York’ta bu egemenliğin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz.” dedi.

Mamdani’nin yaşam maliyetini düşürme vaadiyle yürüttüğü seçim kampanyasını dolaylı biçimde hedef alan Trump, “Belediye başkanları ve valiler fiyatları düşürmeye çalışıyor gibi görünüyor ama aslında hiçbir şey yapmıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Rakiplerimiz ekonomik kabus sunarken biz başarı sunuyoruz”

Trump, seçim sonuçlarının ardından iki parti arasındaki farkın daha da netleştiğini vurgulayarak, “Amerikalılar komünizm ve sağduyu arasında seçim yapmak zorunda. Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika’yı son sıraya koyarken, biz Amerika’yı ilk sıraya koyuyoruz.” dedi.

Mamdani’yi “komünist” olarak nitelendiren Trump, “Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti koyduk.” ifadelerini kullandı.

New Yorkluların bu sonuçla “komünizmden kaçacaklarını” öne süren Trump, “Umarım New York için iyi sonuçlanır.” diye konuştu.

Mamdani: Demokratik sosyalistim, komünist değilim

Zohran Mamdani ise kendisini “komünist” değil, “demokratik sosyalist” olarak tanımlıyor. Mamdani’nin temsil ettiği bu ideoloji, esasen şirketlerin değil işçilerin söz sahibi olduğu bir ekonomik düzeni savunuyor. Yeni belediye başkanı, seçim kampanyasında genişletilmiş sosyal programların finansmanını milyonerlere uygulanacak yeni vergilerle sağlayacağını vaat etmişti.

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı

Uganda doğumlu, Hindistan kökenli ebeveynlere sahip olan Zohran Mamdani, oyların yaklaşık %54’ünü alarak New York’un yeni belediye başkanı seçildi.

Demokrat Parti adayı olan Mamdani, kentin tarihinde ilk Müslüman, ilk Afrika doğumlu ve ilk Güney Asya kökenli belediye başkanı unvanlarını kazandı.

Seçimlerde en yakın rakibi, bağımsız aday ve eski New York Valisi Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık %40’ını aldı.

