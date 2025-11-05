FutbolSporTürkiye

152 hakemden karşı bildiri!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlattığı 152 hakem yazılı açıklamayla iddiaları reddetti

NationalTurk NL05/11/2025
0 Bir dakikadan az
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlattığı 152 hakem yazılı açıklamayla iddiaları reddetti

152 hakem: Türkiye Futbol Federasyonu bizi hiçe saydı

Türkiye Futbol Federasyonu‘nun bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlattığı 152 hakem yazılı açıklamayla iddiaları reddetti:

Açıklamada “Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle ‘AKTİF’ olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

hakemler

NationalTurk NL05/11/2025
0 Bir dakikadan az
