Ali Erbaş Ayasofya’ya Medrese İstedi!

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman’ı ziyaret eden Ali Erbaş gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Erbaş, “Bizim gençliğimiz ‘Zincirler kırılacak. Ayasofya açılacak’ sloganlarını söyleyerek geçti. Sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için büyük bir anlamı olan, sembolik bir anlamı olan camidir Ayasofya. 86 yıllık bir hasretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir gayreti ile bütün İslam dünyasına, sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlık için önemli bir değerdir, önemli bir mabettir” dedi.

Erbaş şöyle devam etti: