Sahte forex çetesine darbe: 84 tutuklu

Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen geniş kapsamlı ‘Almanak Operasyonu’nda, yüksek kar vaadiyle kurdukları sahte Forex sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik büyük bir darbe vuruldu. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, oluşturdukları uygulamalar aracılığıyla yatırım yapmak isteyenleri yönlendiren şüphelilerin, üçüncü kişiler üzerinden şirket kurdurup bu şirketler adına hesaplar açtığı, ardından bu hesaplardan paraları farklı hesaplara, kripto cüzdanlara ve soğuk cüzdanlara aktardığı belirlendi.

18 ilde eş zamanlı operasyon: 174 gözaltı, 84 tutuklama

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde polis ekipleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yasa dışı Forex işlemleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 174 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.

Şirketler üzerinden para trafiği: ATM ve banka görüntüleri delil oldu

Yıl boyunca süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kurdukları firmalar üzerinden hesap açtığı, paraları farklı hesaplara aktardığı ve büyük tutarların soğuk cüzdanlara gönderildiği belirlendi.

Şüphelilerin ATM’lerden para çekerken kaydedilen görüntüleri de dosyaya delil olarak girdi.

8 milyar liralık hareket tespit edildi

Mağdurların paralarını geri istemesi üzerine “vergi stopajı ödeyin, paranızı iade edelim” diyerek yeniden dolandıran şüphelilerin, toplam 40 yatırımcıyı dolandırdığı saptandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda MASAK raporu da devreye alındı. Rapora göre:

117 hesapın dolandırıcılıkta kullanıldığı,

Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi olduğu,

Çetenin 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Çetenin yatırımcıları kandırmak için kullandığı reklam ve sloganlar arasında “zirve üstüne zirve”, “tek tıkla kazan”, “para mühendisleriyle maksimum kazanç” gibi ifadelerin bulunduğu da belirlendi.

