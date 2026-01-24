ANPA ve Voll Global yöneticileri cezaevine gönderildi

İstanbul’da Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, kritik bir aşamaya geldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerin ANPA ve Voll şirketleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

ANPA yöneticilerine “rüşvet” suçlaması

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında ANPA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yeğen ile Özcan Yeğen de yer aldı. İki ismin “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Voll Global ve Voll Dizayn sahipleri de tutuklandı

Aynı dosyada Voll Global sahibi Deniz Topçuoğlu ile Voll Dizayn sahibi Mehmet Ali Şahin de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Bu iki ismin ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Operasyon Mali Suçlar ekiplerinden

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarını kapsadığı ifade edildi.

4 kişi adliyeye sevk edildi, tutuklama çıktı

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

Dosyada soruşturmanın genişletildiği de kaydedildi. Yeni müşteki ve tanık ifadeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin beyanları, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonrası 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Operasyonda 12 kişinin yakalandığı, firari şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

