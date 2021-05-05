İstanbul’a ilk bilet Manchester City’nin

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City sahasında PSG’yi 2-0 yendi ve toplamda 4-1’lik skora ulaşarak 29 Nisan’da İstanbul’da oynanacak finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonun finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 29 Mayıs tarihinde oynanacak. Bir diğer finalist ise Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

Emirates Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Riyad Mahrez’in golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda finale yükselmek için daha istekli ve arzulu görünen Manchester City, 63. dakikada yeniden Mahrez’in golüyle skoru 2-0’a getirdi. Dakikalar 69’u gösterdiğinde ise PSG’de Angel Di Maria kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda PSG’nin direnci iyice düşerken Manchester City akınları arttı. 2 golle yıldızlaşan Mahrez hat-trick fırsatını kaçırdı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, toplamda 4-1’lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.