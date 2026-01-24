TBF’den Ergin Ataman tepkisi

Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma, tribünlerdeki çirkin tezahüratlar nedeniyle gündeme oturdu. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenlüğünü de yapan Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratların ardından sert bir açıklama yayımladı ve Euroleague yönetimine çağrıda bulundu.

TBF’den Ergin Ataman için açıklama

Federasyon, Ergin Ataman’a yönelik yapılan tezahüratları açık şekilde kınarken, Euroleague’in konuyu incelemesini ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmasını beklediklerini duyurdu.

TBF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez.

Euroleague’de oynanan Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos müsabakası sırasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman’a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Euroleague yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.”

