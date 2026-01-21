İstanbul Boğazı’nda bulunan ceset Nikolai Svechnikov’a mı ait?

İstanbul Boğazı, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’la ilgili şüpheleri yeniden alevlendiren bir gelişmeye sahne oldu. Boğaz’da su yüzeyinde görülen bir erkek cesedi için ekipler harekete geçti. İlk incelemelerde dikkat çeken detay ise cesedin üzerindeki mayo oldu. Buna göre, mayonun kayıp yüzücü Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirilirken, kesin kimlik tespiti için aileden alınacak kan örneğiyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.

Cesedi seyir gemisi fark etti

SABAH’ın haberine göre ceset, Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında bir seyir gemisi tarafından görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler cesedi kıyıya çıkardıktan sonra, eşkalin kaybolan Rus yüzücüyle “bire bir aynı” olduğu yönünde ilk değerlendirme yapıldı.

Savcı inceledi, Adli Tıp’a gönderildi

Üzerinde mayo ile bulunan ceset, savcı tarafından incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan ilk kontrolde, cesedin üzerindeki mayonun kayıp Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.

Nikolai Svechnikov’un aileden alınacak örnekle kesinleşecek

Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile İstanbul’a geldiğinde kan örneği alınarak cesetle karşılaştırma yapılacak. Kesin kimlik sonucunun bu işlemin ardından netleşeceği, Adli Tıp’taki incelemenin ise devam ettiği öğrenildi.

Yarıştan sonra karaya çıkamamıştı

24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Kanlıca’da saat 10.04’te başlamış, Kuruçeşme’de saat 12.54’te sona ermişti. Yarışın ardından dereceye girenlere törenle ödüller verilirken, katılımcılardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkamadığı anlaşılmıştı.

Durumun polise bildirilmesi sonrası Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlatmış, ancak günler süren aramalara rağmen Svechnikov’a ulaşılamamıştı. Öte yandan Svechnikov’un yarış başlamadan önce vapurda çekilen görüntülerinin de ortaya çıktığı, güvertede yarışmacıları izledikten sonra yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülmüştü.

