MAÇ SONUCU | Türkiye 3-3 Letonya (2022 Dünya Kupası Elemeleri)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu 3’üncü maçında A Milli Takımımız, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yapan ay yıldızlılar 2 farklı öne geçtiği maçı bir türlü koparamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj turunda Letonya’ya elenen Milli Takım, yine bir Letonya karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çok iyi başladığımız maçta işler istediğimiz gibi gitmedi. Skoru da bulmamıza rağmen savunmada yaptığımız hatalarla Letonya’ya 3 gol fırsatı verdik. Hem ilk yarının başında hem de ikinci yarı başlangıcında bulduğumuz goller 3 puan için yetmedi. Son 5 maçtır yenemediğimiz Letonya’yı yine devirmeyi başaramadık.

EN SON 1924’TE YENEBİLDİK

Milliler, Letonya ile yaptığı 5’i resmi, 2’si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924’te Riga’da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı. Letonya ile berabere kalarak puanını 7 yapan A Milli Takımımız, bir sonraki maçını 1 Eylül’de Karadağ ile içerde oynayacak.

KENAN KARAMAN İLE ÖNE GEÇTİK

Milli Takımımız, 2’inci dakikada Kenan Karaman’ın golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza alanı hemen içinde topla buluşan Kenan Karaman, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

33’üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2’ye çıkardık. Caner Erkin’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Letonya savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı gerisinde Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan Çalhanoğlu, sağ ayağıyla bekletmeden gelişine şutunu çekiyor ve top kaleci Pavels Steinbors’un sağından ağlarla buluşturdu.

LETONYA PEŞİMİZİ BIRAKMADI

Letonya 35’te Roberts Savalnieks’in golüyle farkı 1’e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Raivis Jurkovskis topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra ayağının dışıyla pasını Roberts Savalnieks’e çıkardı. Roberts Savalnieks’in altıpasın solundan yaptığı vuruşta top yan kale direğine de çarparak ağlarla buluştu.

51’de Mert Müldür’ün yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandık. Sağ kanattan güzel hareketlerle ceza alanı içine giren Mert Müldür, Kristers Tobers’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Daniel Stefanski penaltı noktasını gösterdi.

52’inci dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdik. Burak Yılmaz, sağ ayağıyla yaptığı net vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

SON SÖZÜ ONLAR SÖYLEDİ

Mücadeleyi bırakmayan Letonya 58’de bir kez daha farkı 1’e indirdi. Konuk ekip Roberts Uldrikis’in golüyle skoru 3-2 yaptı. Orta alandan kazanılan serbest vuruşta Roberts Savalnieks topu ceza alanı içine gönderdi. Marcis Oss, kafayla topu Roberts Uldrikis’e indirdi. Roberts Uldrikis, altıpasın önünde yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.

79’da Davis Ikaunieks’in golüyle skor 3-3’e geldi. Eduards Emsis’in ceza alanı içine doldurduğu topu kontrol eden Davis Ikaunieks, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ve topu kalecimiz Uğurcan Çakır’ın sağından ağlarla buluşturdu.