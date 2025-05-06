Gündem

Ayşemden Akın’a destek çağrısı

Gazeteci Ayşemden Akın’ın tehditlere maruz kalmasının ardından Rum Gazeteciler Birliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

NationalTurk FR06/05/2025
6 Bir dakikadan az
Gazeteci Ayşemden Akın’ın tehditlere maruz kalmasının ardından Rum Gazeteciler Birliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Gazeteci Ayşemden Akın’ın tehditlere maruz kalmasının ardından Rum Gazeteciler Birliği’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
WTS ile Ayın Fırsatları

Gazeteci Ayşemden Akın’ın yayımladığı yazı dizisinin ardından aldığı tehditler, uluslararası basın camiasında da yankı uyandırdı. Rum Gazeteciler Birliği, yaptığı açıklamayla Akın’a yönelik tehditlerden derin endişe duyduklarını belirterek, meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Cemil Önal defalarca “Öldürüleceğim” dedi, infaz edildi

Ayşemden Akın için kaygılar sürüyor

Alithia gazetesinde yayımlanan habere göre, Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akın’ın güvenliğine dair ciddi kaygıların bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, yalnızca Kıbrıs’ta değil, Avrupa ve dünya genelinde ifade özgürlüğünü savunan tüm kişi ve kurumların yaşananlara karşı duyarlılık göstermesi gerektiği belirtildi.

Rum Gazeteciler Birliği, bu zorlu süreçte Akın’ın yalnız olmadığını hatırlatarak, “Gazetecilik mesleğinin onurunu koruyan herkes, Ayşemden Akın’a destek vermelidir” mesajı verdi. Açıklamada ayrıca, ifade ve basın özgürlüğüne yönelen her türlü tehdidin demokratik toplum yapısına zarar verdiği ifade edildi.

Bağlantılar
NationalTurk FR06/05/2025
6 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu