Ayşemden Akın’a destek çağrısı

Gazeteci Ayşemden Akın’ın yayımladığı yazı dizisinin ardından aldığı tehditler, uluslararası basın camiasında da yankı uyandırdı. Rum Gazeteciler Birliği, yaptığı açıklamayla Akın’a yönelik tehditlerden derin endişe duyduklarını belirterek, meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Ayşemden Akın için kaygılar sürüyor

Alithia gazetesinde yayımlanan habere göre, Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akın’ın güvenliğine dair ciddi kaygıların bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, yalnızca Kıbrıs’ta değil, Avrupa ve dünya genelinde ifade özgürlüğünü savunan tüm kişi ve kurumların yaşananlara karşı duyarlılık göstermesi gerektiği belirtildi.

Rum Gazeteciler Birliği, bu zorlu süreçte Akın’ın yalnız olmadığını hatırlatarak, “Gazetecilik mesleğinin onurunu koruyan herkes, Ayşemden Akın’a destek vermelidir” mesajı verdi. Açıklamada ayrıca, ifade ve basın özgürlüğüne yönelen her türlü tehdidin demokratik toplum yapısına zarar verdiği ifade edildi.

