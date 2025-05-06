Beşiktaş, sermaye artırımı gelirini açıkladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kamuoyuna yaptığı açıklamayla çoğunluk hissesine sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki sermaye artırımı sürecinin sona erdiğini duyurdu. KAP’a yapılan bildirime göre, kulüp tarihinin en büyük bedelli sermaye artırımı projesi tamamlandı ve 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildi.

Söz konusu artışla birlikte, Beşiktaş’ın futbol şirketindeki pay oranı da yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiş oldu.

Hedefe ulaşılamadı ama pay oranı yükseldi

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, zorlu piyasa koşulları nedeniyle beklenen rakama ulaşılamadığı belirtilirken, elde edilen gelirle kulübün finansal yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Rüçhan hakkı kullanım döneminde 445 milyon adet, birincil piyasa işlemlerinde ise 270 milyon adet hisse satıldı.

Borç yapılandırmasına kaynak sağlanacak

Siyah-beyazlı kulüp, bu gelirle birlikte Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki borç yapılandırma planında ödeme yapmayı hedefliyor. Açıklamada, “Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için elde edilen bu kaynak, daha önce ilan edildiği üzere borç ödemelerinde kullanılacaktır” denildi.

Bedelli sermaye artırımı sürecinde yatırım yapan taraftarlara da teşekkür eden Beşiktaş yönetimi, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.