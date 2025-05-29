İzmir’de 23 bin işçi grev yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle gece yarısından itibaren greve gitti. Grevin başlamasıyla birlikte kentte toplu ulaşımda aksamalar yaşanırken temizlik, park ve bahçe hizmetlerinden otoparklara kadar pek çok alanda hizmetler durma noktasına geldi.

Sendika binasında eylem, belediye binasında grev pankartı

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeleri üyeleri, grevin ilk saatlerinde belediye binasının önünde toplandı. Meşaleler yakıldı, sloganlar atıldı ve halaylar çekildi. “Bu iş yerinde grev var” yazılı pankart belediye binasına asıldı.

“Emeğimizi büyütmeye geldik”

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaklaşık 5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından greve başladıklarını vurguladı. Gül, “Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Haklarımızı alana kadar omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İzmir’de işçiler taleplerinde kararlı

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar grevi sürdüreceklerini ifade etti. Eylemler sırasında trafiğin aksadığı, toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerinin yoğunlaştığı, halkın ise mağdur olduğu gözlemlendi.

CHP yönetimine eleştiri: İzmir halkı mağdur oldu

İşçilerin grev kararı CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik tepkilere neden oldu. Toplu ulaşım durma noktasına gelirken, kentte temizlik hizmetlerinden kreşlere kadar pek çok alanda sıkıntılar yaşandı. Grev sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile asgari ücret ara zammını görüşmek için bir araya gelmesi dikkat çekti. İzmir’deki işçilerin talepleri, bu görüşmelerde gündeme gelmedi.

Özel’den belediyenin borç yüküne itiraf

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali sıkıntılarını gerekçe göstererek, “Belediyenin SGK borçları ve hükümetin baskıları nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyoruz” dedi. Özel, belediyenin bu yük altında olduğunu itiraf etti.

Ulaşım ve hizmetler aksadı, halk tepkili

Grev nedeniyle sabah saatlerinde İzmir’in birçok noktasında duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Belediyeye bağlı otobüslerin büyük kısmı sefere çıkmazken, yerlerini İZULAŞ’a ait otobüsler aldı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar metro, vapur ve tramvaya yöneldi. Özel araçlarıyla trafiğe çıkanlar ise Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu.