Gerçek Gündem’in eski sahibi ve Beşiktaş JK yöneticisi Umut Şenol da gözaltına alındı

Beşiktaş JK yöneticisi Umut Şenol da gözaltına alındı

Beşiktaş Postası‘nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi Başkanı Resul Şahan, Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Murat Çalık’ın yolsuzluk operasyon kapsamında göz altına alınanlar arasında Beşiktaş eski yöneticisi Umut Şenol’da var.

Eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Beşiktaş yöneticisi olan Umut Şenol bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Umut Şenol, Gerçek Gündem adlı internet sitesinin eski sahibiydi.

Umut Şenol kimdir?

Umut Şenol, 1978 yılında Sakarya’da doğmuş bir iş insanı ve siyasetçidir. Kariyerine Price Waterhouse Coopers’ın denetim departmanında başlamış, ardından Tchibo GmbH’nin Türkiye ve Rusya Finans ve Servis Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Daha sonra Clear Channel Türkiye ofisinin Genel Müdür Yardımcılığı ve Beşiktaş Başkanı olan Hasan Arat’ın yönetiminde bulunduğu Boyner Holding’in Hopi projesinde CFO olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Clear Channel Açık hava reklam şirketini satın almıştır.

Şenol, Boğaziçi Üniversitesi ve Harvard Business School mezunudur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde (BJK) 2013-2019 yılları arasında Denetim Kurulu üyesi, 2019-2023 yılları arasında Ahmet Nur Çebi ‘nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Şişli Belediyesi’nde Meclis Üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyon Başkanlığı yapmıştır.

2025 yılı Mart ayında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 100’ü aşkın kişiyle birlikte Umut Şenol hakkında da gözaltı kararı verilmiştir.

Bu soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını içermektedir.

Şenol, aynı zamanda Gerçek Gündem haber sitesinin eski sahibidir ve Instagram’da @umutsenol1903 kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır.