Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya’ya gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti başladı. Başkent Addis Ababa’da yapılması planlanan görüşmeler ve imza törenleri diplomasi gündemini hareketlendirdi.

17/02/2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti başladı. Başkent Addis Ababa’da görüşmeler ve imza töreni gerçekleşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti başladı. Başkent Addis Ababa’da görüşmeler ve imza töreni gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek temasların içeriği ve yapılacak görüşmeler yakından takip ediliyor.

Addis Ababa’da temas trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa görüşme gerçekleştirmesi, ardından heyetler arası toplantıya katılması bekleniyor. Program kapsamında anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının da yapılması öngörülüyor.

17/02/2026
