Reynmen’in test sonuçları çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 5 şüpheli hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Şüphelilerden alınan kan, saç, idrar ve tırnak örneklerinin incelenmesi sonucunda hazırlanan raporda, test sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verildi.

Reynmen’in testi pozitif çıktı

Rapora göre, Reynmen adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testlerinin pozitif olduğu belirlendi.

Barış Murat Yağcı’nın sonucu negatif

Aynı raporda, manken ve oyuncu Barış Murat Yağcı’nın test sonucunun ise negatif çıktığı tespit edildi. Hazırlanan Adli Tıp raporunun soruşturma dosyasına girdiği ve süreçle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

