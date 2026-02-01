Trump: İran’la müzakere ediyoruz ama sonuç belirsiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin olarak Washington ile Tahran arasında müzakere yürütüldüğünü açıkladı. Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, sürecin devam ettiğini ancak net bir sonuç beklentisinin olmadığını ifade etti.

Trump: Bizimle konuşuyorlar

Trump, İran’a yönelik olası saldırı planlarının Orta Doğu’daki müttefik ülkelerle paylaşılmasının doğru olmayacağını savundu. Bu tür bilgilerin bölge ülkeleriyle paylaşılmasının, medya ile paylaşmaktan bile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Trump açıklamasında, “Ama bakın, plan şu ki (İran) bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Geçmiş müzakerelere atıf

ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin İran’ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki değerlendirmeleri hatırlatılan Trump, bu bilgiyi doğruladı. Ancak daha önce yapılan görüşmelerin istenilen sonucu vermediğini belirterek temkinli konuştu.

Trump, “Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Askeri mesaj da verdi

Trump ayrıca, ABD’nin İran’a doğru ilerleyen “büyük bir filosu” bulunduğunu belirterek, bu gücün Venezuela’ya yönelik önceki askeri konuşlanmalardan daha büyük olduğunu söyledi.

