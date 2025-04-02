DBL Entertainment Boykot: Tepkilerin Ardından Geri Adım

DBL Entertainment Boykot çağrıları sonrası Dolmabahçe Şirketler Grubu’nun sahibi Abdülkadir Özkan, projelerden çekildiklerini açıkladı. Sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından bu kararın alınması, kamuoyunda Özkan’ın geri adım attığı şeklinde yorumlandı.

Tepkiler Sonrası Geri Adım: Projelerden Çekilme Kararı

DBL Entertainment Boykot süreci, Dolmabahçe Şirketler Grubu’na bağlı olan ve dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımıyla başladı. Özkan, X platformunda yaptığı paylaşımda hükümete yakın gazeteci Zafer Şahin’in paylaşımını alıntılayarak eylemcilere ”Hain ” demişti. Sonrasında kendisinin başka tepki çeken paylaşımları da dikkat çekti. Büyüyen tepkiler kararı tetikledi.

Ayrıca tepkilerin merkezindeki Abdülkadir Özkan daha önce Ekrem İmamoğlu’nun babasını da hedef almıştı.

Abdülkadir Özkan tepkilerin ardından sosyal Medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamayı Okumak İçin TIKLA

Ancak sosyal medyada artarak devam eden eleştiriler, Özkan’ı yeni bir açıklama yapmak zorunda bıraktı. Özkan, bu kez tüm projelerden çekildiklerini duyurarak, DBL Entertainment Boykot sürecine ilişkin geri adım attığını ilan etti.

Özkan, açıklamasında şunları söyledi:

“Başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz.”

Dünyaca Ünlü Sanatçıların Konserleri İptal Edildi

DBL Entertainment Boykot kararının ardından, şirketin Türkiye’de düzenlemeyi planladığı etkinliklerin akıbeti belirsizleşti. Özellikle dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi, DBL Entertainment’in organizasyon alanındaki varlığına darbe vurdu.

İptal edilen etkinliklerden bazıları:

• Norveçli şarkıcı Ane Brun konserleri

• Güney Afrikalı komedyen Trevor Noah gösterisi

• İngiliz rock grubu Muse’un 11 Haziran’da gerçekleşmesi planlanan konseri

• İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın 7 Ekim’de düzenlenecek konseri

Bu durum, Özkan’ın projelerden çekilme kararının yalnızca söylemde kalmadığını ve somut bir geri adım olduğunu gösterdi.

Ane Brun’dan Boykot Mesajı

Özkan’ın geri adım attığı iddialarını güçlendiren bir diğer olay ise, Norveçli şarkıcı Ane Brun’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama oldu. Öğrenciler aracılığıyla DBL Entertainment Boykot çağrısından haberdar olan Brun, Instagram’da, “Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum,” sözleriyle tepki gösterdi.

Boykotun Sebebi Ne?

DBL Entertainment Boykot dalgasının arkasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı bulunuyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar, hükümet yanlısı olduğu iddia edilen markaları hedef aldı.

Bu markalardan biri de Türk kahve zinciri EspressoLab oldu. Gazeteci Zafer Şahin, X platformunda EspressoLab’e yönelik saldırı içerikli bir videoyu paylaşarak, bu markaya yönelik tepkiyi artırdı. Özkan ise Şahin’in paylaşımını alıntılayarak, “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır. Vatan hainliğidir,” yorumunu yaptı.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkisi Özkan’ı geri adım atmaya zorladı. Özkan, yaptığı açıklamada projelerden çekilme kararının arkasında boykot çağrılarına verilen tepkilerin etkili olduğunu kabul etmiş oldu.

Geri Adımın Ardından Ne Olacak?

DBL Entertainment Boykot çağrıları sonrası alınan projelerden çekilme kararı, kamuoyunda Özkan’ın geri adım attığı şeklinde yorumlandı. Özellikle sosyal medyada geniş yankı bulan bu durum, Özkan’ın markasına olan güveni zedeledi. Özellikle söz konusu yorumun oradaki olaydan ziyade topyekün eylemleri hedef aldığı kanaati yaygınlaştı. böylece boykot listesi genişledi.

Ancak uzmanlar, Özkan’ın aldığı bu geri adımın, DBL Entertainment’in itibarını tamamen kurtarmaya yetmeyebileceğini ifade ediyor. Boykot çağrılarının etkisinin uzun vadede nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini koruyor.

Geri Adım mı, Strateji mi?

DBL Entertainment Boykot süreci, Özkan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile başladı ancak tepkilerin artmasıyla birlikte geri adım atmak zorunda kaldı. Özkan’ın projelerden çekilme kararı, bazı çevrelerce bir geri adım olarak görülürken, bazıları bu durumu kriz yönetimi stratejisi olarak değerlendiriyor.

Özkan’ın açıklaması sonrası DBL Entertainment’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Boykot çağrılarının etkisinin devam edip etmeyeceği ise zamanla netleşecek.