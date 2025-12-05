En Son HaberlerGündemTürkiye

Ekran yüzlerine gözaltı

Show TV Spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk Spikeri Meltem Acet ile Beyaz TV Spikeri Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltı

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre İstanbul Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ekran yüzleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

Ela Rumeysa Cebeci’nin kanalda gözaltına alındığı ortaya çıktı. MedyaRadar’ın özel haberine göre Jandarma ekipleri Ela Rumeysa Cebeci’nin gözaltı işlemini yayınının bitmesinin ardından gerçekleştirdi.

