Çinli AI Şirketi DeepSeek, ABD teknoloji sektöründe deprem etkisi yarattı

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek’in yeni modeli R1, Wall Street’te büyük yankı uyandırdı. ABD’nin AI sektöründeki liderliğini sorgulatan gelişmeler, özellikle teknoloji devlerini sarsmış durumda. Nvidia gibi dev şirketlerin hisselerinde keskin düşüşler yaşanırken, DeepSeek’in modelinin düşük maliyetle yüksek performans sunma iddiası, sektörde dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

Nvidia ve Diğer Devlerin Büyük Kaybı

DeepSeek’in R1 modeli, yalnızca 6 milyon dolara eğitildiğini iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu, OpenAI gibi rakiplerin milyarlarca dolar harcadığı projelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük bir rakam. Bu haber, Nvidia gibi çip üreticilerinin hisselerinde sert düşüşlere neden oldu. Nvidia’nın piyasa değeri bir günde 600 milyar dolar geriledi. Japonya’da ise Advantest, Softbank ve Tokyo Electron gibi AI bağlantılı şirketlerin hisselerinde de sert düşüşler yaşandı.

Trump: “Bu Rekabet ABD İçin Olumlu Olabilir”

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in AI alanındaki ilerlemelerini “uyarı niteliğinde” olarak yorumladı. Ancak Trump, ABD’nin bu alandaki liderliğini kaybetmeyeceğinden emin olduğunu vurguladı. Trump, “Daha düşük maliyetle aynı sonuca ulaşmak olumlu bir durum olabilir. Bu, Amerikan şirketlerine yeni fırsatlar sunabilir” dedi.

DeepSeek’in Kurucusu ve Şirketin Yükselişi

DeepSeek, 2023 yılında Liang Wenfeng tarafından Çin’in Hangzhou kentinde kuruldu. Bilgi ve elektronik mühendisliği mezunu olan Wenfeng, daha önce kurduğu bir hedge fon aracılığıyla DeepSeek’e yatırım yaptı. Şirket, 2024 yılında geliştirdiği R1 modeliyle sadece bir hafta içinde ABD’de en çok indirilen ücretsiz uygulama olmayı başardı.

Liang Wenfeng, yaptığı açıklamada modelin düşük maliyetiyle dikkat çekmesinin kendilerini şaşırttığını belirtti: “Fiyatlandırmanın bu kadar hassas bir konu olacağını beklemiyorduk. Sadece kendi tempomuzda ilerleyip maliyetleri hesaplayarak fiyatlarımızı belirledik.”

Çin’in AI Alanındaki Yeni Yaklaşımı

ABD’nin Çin’e yönelik ileri teknoloji çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Çinli şirketleri alternatif yollar aramaya yönlendirdi. DeepSeek gibi şirketler, donanım sınırlamalarını aşmak için daha verimli yazılım çözümleri ve veri işleme yöntemleri geliştirdi. DeepSeek’in R1 modelinin, diğer gelişmiş AI modellerinin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 16.000 çipe kıyasla sadece 2.000 çiple eğitildiği iddiası, bu yenilikçi yaklaşıma örnek olarak gösteriliyor.

Sektörden Gelen Tepkiler

DeepSeek’in başarıları ve düşük maliyet iddiaları, sektörün önde gelen isimleri tarafından dikkatle izleniyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, modeli “etkileyici” olarak nitelendirirken, OpenAI’nin daha üstün modeller geliştireceğini ifade etti. Databricks’in kurucusu Ion Stoica ise bu maliyet düşüşünün AI’nin daha geniş bir alana yayılmasını hızlandırabileceğini söyledi. Marina Zhang ise Çin’in yazılım ve veri verimliliği konusundaki üstünlüğüne dikkat çekerek, bu gelişmelerin Çin’in donanım kısıtlamalarını aşabileceğini ifade etti.

Elon Musk’tan Şüpheler

Ancak DeepSeek’in iddiaları bazı çevrelerde şüpheyle karşılandı. Teknoloji milyarderi Elon Musk, şirketin Nvidia tarafından üretilen yaklaşık 50.000 çipe sahip olduğu yönündeki iddialara atıfta bulunarak, “Açıkça ortada” yorumunda bulundu.

AI’nin Geleceği Değişiyor

DeepSeek’in ortaya koyduğu düşük maliyetli ve verimli model, yapay zekanın gelecekteki rotasını belirlemede önemli bir rol oynayabilir. Şirketin başarıları, diğer firmaları daha verimli modeller geliştirmeye zorlayabilir ve bu da hem maliyetleri düşürüp hem de AI teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırabilir.

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