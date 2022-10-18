Eurovision’un Sesi Bülend Özveren Hayatını Kaybetti

Deneyimli spiker ve sunucu Bülend Özveren yaşamını yitirdi. İzleyicilerin başta Eurovision Şarkı Yarışması olmak üzere sunduğu sayısız programdan tanıdığı Türkiye’nin önemli sunucu ve spikerlerinden Bülend Özveren 79 yaşındaydı.

Bir süredir tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan Özveren’in eşi Sebla Özveren acı haberi “Çok üzgünüm. Bülent’i kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadeleriyle duyurdu.

TRT ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Radyo ve televizyon dünyasının duayen ismi, uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin ekran yüzü hayatını kaybetti. TRT’ye katkıları ile unutulmayacak Bülend Özveren’i ebediyete uğurlarken, tüm TRT ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Bülend Özveren Kimdir?

1943 İstanbul doğumlu olan Bülend Özveren Sultanahmet İlkokulu, Saint Benoît Fransız Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1964’te yapılan sınavı kazanarak TRT kadrosuna giren Özveren 1965’te TRT İstanbul Radyosu’nda meslek hayatına başladı. TRT İzmir Televizyonu’nun 1971’deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını yapan Özveren, 1972’de TRT Haber Dairesi’nin açtığı spor spikerliği sınavını da kazanarak spor spikeri oldu.

1970 yılında Sebla Özkantarcı ile evlenen Bülend Özveren, 1975’teki önerisiyle TRT’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez katılmasını sağladı. 2021’ye kadar Eurovision Şarkı Yarışması’nı sunan Özveren, ‘Ben Bilirim’, ‘Banko’ ve ‘Joker’ yarışma programlarında da sunuculuk görevini üstlendi.

TÜRVAK’ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalışan Özveren, İstanbul ve Bursa’da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı.

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