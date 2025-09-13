Galatasaray, Eyüpspor kilidini açtı

Galatasaray ilk yarıda pozisyon bulamadı!

Süper Lig’e dörtte dörtle başlayan son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Eyüpspor‘a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda, Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen’in yanı sıra Kazımcan Karataş da kadroya alınmadı. İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray’ın ilk isabetli şutu 41. dakikada Gabriel Sara’nın zayıf vuruşuyla geldi. 45’te Torreira’nın şutunu ise kaleci Felipe Monteiro köşeden çeldi.

Galatasaray’ı Barış Alper değiştirdi

Galatasaray’da 69’da Barış Alper Yılmaz’ın vuruşu direkten döndü. 73. dakikada ara pasta Ahmed Kutucu’nun yerden pasını ağlara gönderen Mauro Icardi sessizliği bozdu: 0-1. Maçın 89. dakikasında Ampem’in hatasında Barış Alper’in pasını Yunus Akgün çok sert bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-2. Cimbom, 29 Mart 2025’te Beşiktaş’a 2-1 yenilmesinin ardından Süper Lig’de hiç puan kaybını yaşamadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında perşembe, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada Süper Lig’de saat 17.00’de oynanan diğer karşılaşmalarda Antalyaspor, Samsunspor’u deplasmanda 2-1, Kasımpaşa da Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

0-2

EYÜPSPOR-GALATASARAY

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan Yemişken, Alper Çetin (VAR)

GOLLER: Mauro Icardi (Dk. 73), Yunus Akgün (Dk 89)

SARI KARTLAR: Mujakic, Draguş / Sanchez

EYÜPSPOR: Felipe Monteiro – Robin Yalçın, Claro, Mujakic – Serdar Gürler (Dk. 78 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Yalçın (Dk. 78 Legowski), Umut Meraş (Dk. 61 Halil Akbunar) – Seslar, Draguş – Obeng Ampem

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Sanchez (Dk. 69 Singo), Abdülkerim, Eren – Torreira (Dk. 85 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 85 Jakobs) – Yunus, Sara (Dk. 56 Barış Alper), Leroy Sane (Dk. 69 Ahmed Kutucu) – Icardi