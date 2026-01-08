Suriye’de çatışmalar yeniden alevlendi

Suriye’nin Halep kentinde, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından çatışmalar yeniden şiddetlendi. Suriye ordusu, kentteki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG/PKK-YPG mevzilerinden açılan ateşe karşılık verdiğini duyurdu.

Sivil yerleşimlere saldırı: Yaralılar var

Suriye basınına yansıyan bilgilere göre, SDG güçlerinin Halep’teki Halidiyye Mahallesi’ni hedef alması sonucu dört sivil yaralandı. Şeyh Maksud Mahallesi’nden ayrılmaya çalışan bir kadının keskin nişancı ateşiyle vurulduğu bildirildi. Ayrıca sivillerin tahliyesini güvence altına almaya çalışan bir Suriye askeri de topçu saldırısında yaralandı.

On binlerce kişi evlerini terk etti

Kentte salı günü başlayan çatışmaların ardından, yalnızca bir gün içinde 45 binden fazla kişinin Halep’ten ayrıldığı açıklandı. Sivillerin büyük bölümünün Afrin yönüne hareket ettiği belirtilirken, çatışmaların kentteki günlük yaşamı durma noktasına getirdiği ifade edildi. Havalimanı ve Türkiye’ye uzanan kara yolu ulaşıma kapanırken, sanayi bölgelerinde faaliyetler askıya alındı.

Ordu: Askeri hedefler meşru

Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’deki Kürt güçlerin konuşlandığı noktaların “meşru askeri hedef” olduğunu açıkladı. Yetkililer, sivillerin güvenli şekilde çıkabilmesi için insani koridorlar oluşturulduğunu ve tahliyelerin otobüslerle yapıldığını bildirdi. Ordunun, belirlenen saatlerin ardından bu mahallelere yönelik yeni saldırılar başlatabileceği uyarısı yapıldı.

Entegrasyon anlaşması çıkmaza girdi

Çatışmalar, mart ayında taraflar arasında varılan ve SDG’nin merkezi yönetime entegre edilmesini öngören anlaşmanın uygulanamamasıyla yeniden gündeme geldi. Taraflar, sürecin tıkanmasından birbirini sorumlu tutarken, ABD’nin arabuluculuk girişimlerinin de şu ana kadar somut sonuç vermediği aktarıldı.

Uluslararası tepkiler artıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, taraflara itidal çağrısında bulunarak müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı ise Kürt nüfusa yönelik saldırıları “tehlikeli” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin ise Şam yönetiminden talep gelmesi halinde destek vermeye hazır olduğu açıklandı.

PKK/YPG saldırılarında can kaybı

Halep kent merkezinde 6 Ocak’ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Karşılıklı saldırıların sürmesi halinde çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

