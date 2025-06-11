Galatasaray’dan dev transfer: Leroy Sane

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Leroy Sane çalımı

Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray ilk büyük yıldız transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin de peşinde koştuğu Leroy Sane‘yi kadrosuna kattı. Bayern Münih ile bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 9 milyon Euro yıllık maaş ve 10 milyon Euro imza parası karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalamayı kabul etti. Leroy Sane, sağlık kontrolü ve imza için bu gece İstanbul’a gelecek.

Leroy Sane, Napoli’nin de listesindeydi

Bayern Münih’in sözleşme uzatmak istediği Leroy Sane için Napoli ve İngiltere Premier Lig’den bazı kulüpler de devreye girmişti. Fenerbahçe’nin de deneyimli futbolcunun peşini bırakmayacağı belirtilmişti. Ancak Alman spor kanalı SKY Deutschland, kariyerinde 470 maçta 125 gol, 122 asistle oynayan Leroy Sane’nin Galatasaray ile imza aşamasına geldiğini sabah haberinde duyurmuştu.