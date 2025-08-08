İngiltere Başbakanı Starmer’dan İsrail’e gazze uyarısı: Yanlış karar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze’yi işgal kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Starmer, bu adımın çatışmayı bitirmeyeceğini, aksine daha fazla kan dökülmesine yol açacağını vurguladı.

Starmer: Karar gözden geçirilmeli

Başbakan Starmer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail hükümetinin Gazze‘deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz. Bu eylem, çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacaktır.”

Gazze’deki insani krizin her geçen gün ağırlaştığını belirten Starmer, Hamas’ın elindeki esirlerin durumuna da değinerek şunları söyledi:

“İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların artırılması, Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve müzakere yoluyla bir çözümdür.”

Hamas’ın Gazze’nin geleceğinde olmaması gerektiğini ifade eden Starmer, uzun vadeli barış planına vurgu yaptı:

“Müttefiklerimizle birlikte iki devletli çözümün bir parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak bir gelecek sağlamak amacıyla uzun vadeli bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ancak her iki taraf da müzakerelerde iyi niyetle hareket etmezse bu ihtimal gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor. Mesajımız açıktır: Diplomatik çözüm mümkündür, ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzak durmalıdır.”

