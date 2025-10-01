Manchester City’ye Haaland yetmedi!

Manchester City, Devler Ligi’nde başka

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, Napoli’yi 2-0 yenmesinin ardından Monaco deplasmanında da 2-1 kazandı. İngiltere Premier Lig ekibinin gollerini 15 ve 44. dakikalarda Erling Haaland atarken ev sahibinin tek golü 18’de Jordan Teze’den geldi. Şampiyonlar Ligi‘nde saat 22.00’de oynanan ikinci hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: Napoli-Sporting Lizbon: 2-1 (Rasmus Höjlünd 36 ve 79 / Luis Suarez 62 pen.), Arsenal-Olympiakos: 2-0 (Gabriel Martinelli 12, Bukayo Saka 90), Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1 (Daniel Svensson 28, Carney Chukwuemeka 50, Sehrou Guirassy 82, Brandt 90+1 / Gorka Guruzeta 60), Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven: 1-1 (Christian Kofane 65 / Saibari 72)

2-2

MONACO-MANCHESTER CİTY

STAT: Stade Louis II

HAKEMLER: Gil Manzano, Angel Nevado, Porras Ayuso, Cesar Soto Grado (VAR) (İspanya)

GOLLER: Jordan Teze (Dk. 18), Dier (Dk. 90 pen.) / Erling Haaland (Dk. 15 ve 44)

SARI KARTLAR: Diatta / Donnarumma, Rodri, Bernardo Silva, Savinho

MONACO: Köhn – Kehrer, Dier, Salisu (Dki 81 Ilenikhena) – Vanderson (Dk. 22 Ouattara), Coulibaly, Teze (Dk. 81 Cabral), Diatta – Akliouche, Ansu Fati (Dk. 64 Muzambo) – Balogun (Dk. 81 Biereth)

MANCHESTER CİTY: Donnarumma – Stones (Dk. 73 Matheus Nunes), Dias, Gvardiol, O’Reilly – Rodri (Dk. 61 Nicolas Gonzalez) – Bernardo Silva, Reijnders, Foden (Dk. 61 Savinho), Doku – Haaland