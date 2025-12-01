Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Avrupa’dan Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir aşamaya daha ulaşıldığını duyurdu. Yerlikaya, Gürcistan’dan 7, Almanya’dan 3, Avusturya ve Fransa’dan birer olmak üzere toplam 12 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakanın paylaştığı bilgilere göre, Interpol-Europol birimleri başta olmak üzere birçok güvenlik birimi eş zamanlı işbirliğiyle hareket ederek firarilerin izini sürdü.

Yakalamalar dört ülkede gerçekleşti

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre kırmızı bültenle aranan kişilerin büyük bölümü Gürcistan’da yakalandı. Mali suçlardan adam kaçırmaya, yağmadan kasten öldürmeye kadar uzanan geniş suç listeleri bulunan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L. ve İ.K.’nın Gürcistan’da tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Almanya’da ise uyuşturucu ve şiddet suçları nedeniyle aranan A.A., S.D. ve E.Y. gözaltına alındı. Avusturya’da Z.S., Fransa’da ise resmi belgede sahtecilik suçundan aranan H.D. yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Operasyon çoklu birim koordinasyonuyla yürütüldü

Yakalamaların, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği açıklandı. Yurt dışına kaçan firarilerin izlerinin uzun süredir takip edildiği, ilgili ülke güvenlik birimleriyle kurulan temasların yakalama sürecini hızlandırdığı vurgulandı.

“Firari suçluların peşindeyiz” vurgusu

Bakan Yerlikaya, paylaştığı mesajda uluslararası işbirliğine dikkat çekerek firari suçluların dünyanın neresine giderse gitsin izlerinin sürüldüğünü ifade etti. Yerlikaya, iadesi sağlanan tüm şüphelilerin Türk adaletine teslim edildiğini belirterek yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

