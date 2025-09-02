CHP İstanbul İl Örgütü görevden alındı!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden uzaklaştırıldı

CHP‘nin Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi iptal edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Gürsel Teki̇n, Zeki̇ Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul, kayyım olarak atandı.

CHP olağanüstü toplanıyor

CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplanma kararı aldı.

İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!”

İşte kararlar

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda şöyle denildi:

1-) A-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde

seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı,

İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin (Ek-1)

TEDBİREN BU GÖREVLERDEN UZAKLAŞTIRILMALARINA,

B-) 439 940 427 24 TC Kimlik Numaralı GÜRSEL TEKİN

282 949 667 58 TC Kimlik Numaralı ZEKİ ŞEN

429 911 138 64 TC Kimlik Numaralı HASAN BABACAN

542 410 997 12 TC Kimlik Numaralı MÜJDAT GÜRBÜZ

131 459 172 70 TC Kimlik Numaralı ERKAN NARSAP isimli kişilerden oluşan GEÇİCİ

KURUL’un TEDBİREN CUMHURİYET HALK PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI, İL YÖNETİM

KURULU ve İL DİSİPLİN KURULU YETKİLERİNİ KULLANMAK ÜZERE

GÖREVLENDİRİLMELERİNE,

2-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde

seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli kararında yer alan ÜST

KURUL – KURULTAY DELEGELERİNİN TEDBİREN BU GÖREVDEN

UZAKLAŞTIRILMALARINA, ( Ek-2)

3-) Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan

karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından

yalnızca İSTANBUL İL ÖRGÜTÜNCE YAPILACAK İLÇE KONGRELERİ VE İL KONGRESİ

SEÇİM ÇALIŞMALARININ TEDBİREN DURDURULMASINA,

4-) Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden

alınmaları talebinin REDDİNE,

5-) 08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde

alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin REDDİNE,

6-) İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

7-) İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim

Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

😎 Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek

listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına,

Dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz

yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge

Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan

inceleme sonucunda karar verildi.02/09/2025