Müsavat Dervişoğlu’ndan Muhalefete Sert Uyarı: “Kuralları Erdoğan’a Bırakmamalıyız”

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partisinin 12 Şubat 2025 tarihli grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine, ekonomi politikalarına ve hükümetin yönetim anlayışına sert eleştiriler yönelten Dervişoğlu, muhalefetin güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti

İYİ Parti, toplantının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik ve siyasi baskı ortamına karşı net bir mesaj verdi:

“Sarayda yalanlar içerisinde yaşayanların ülkemize reva gördüğü kumarhane ekonomisine,

Dışarıda dış politikayı ticaret malzemesi yaparken içeride el ele yürüyen sadaka kültürü ile korku siyasetine dair görüşlerimizi paylaştık.

Erdoğan ve avanesinin sonsuza kadar sürdürmek istedikleri ve artık normalleştirdikleri OHAL ve istibdat rejimine;

İYİ Parti olarak ‘Kahrolsun istibdat; yaşasın adalet ve hürriyet!’ diye haykırmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguladık.” Grup Toplantısından Notlar ise şu şekilde ;

Müsavat Dervişoğlu: “Muhalefet Oyuna Gelmemeli”

Müsavat Dervişoğlu, seçim sürecine yönelik tartışmalarda, iktidarın süreci kontrol altına almak istediğini ve muhalefetin buna karşı güçlü bir irade sergilemesi gerektiğini söyledi. Özellikle sandık güvenliği, hukuki süreçler ve seçim stratejileri konusunda muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, şu sözlerle uyardı:

“Toplumsal desteğimiz var, halkın değişim talebi var ama eğer muhalefet ortak hareket etmezse, önümüzdeki seçim süreci bir demokrasi mücadelesine dönüşecektir. Muhalefetin dağınıklığı, iktidarın işine yarar ve seçim sürecinin kontrolü tek taraflı bir mekanizmaya dönüşür. Bizim yapmamız gereken, iktidarın belirlediği kurallar içinde hareket etmek değil, kuralları demokratik bir zeminde inşa etmektir.”

Dervişoğlu, Türkiye’nin geleceği için mücadele edeceklerini ve seçim sürecinin adil bir zeminde ilerlemesi için kararlı olduklarını vurguladı.

Müsavat Dervişoğlu’ndan Ekonomi Eleştirisi: “Bu Sistem Kumarhane Gibi İşliyor”

Müsavat Dervişoğlu, hükümetin ekonomi politikalarına da sert eleştiriler yöneltti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarının halkı giderek yoksullaştırdığını söyleyen Dervişoğlu, ekonomik sistemin büyük sermaye gruplarını daha da zenginleştirdiğini belirtti.

“Ekonomide artık bir kumarhane düzeni hâkim. Büyük şirketler kazanıyor, halk kaybediyor. Çiftçi kaybediyor, emekçi kaybediyor, gençler işsizliğe mahkûm ediliyor. Ancak iktidarın çevresindeki belli kesimler bu sistemden kazanç sağlamaya devam ediyor. Eğer bu düzen değişmezse, yoksulluk artacak ve halk daha da derin bir ekonomik krize sürüklenecektir.”

Ekonominin düzeltilmesi için üretime dayalı bir ekonomik modelin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Müsavat Dervişoğlu, hükümetin mevcut politikalarının sürdürülemez olduğunu belirtti.

“İYİ Parti Mücadeleye Devam Edecek”

Müsavat Dervişoğlu, konuşmasının sonunda İYİ Parti’nin Türkiye’nin geleceği için mücadeleyi sürdüreceğini ve demokratik bir yönetim anlayışı için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Partinin grup toplantısı sonrası yaptığı Twitter paylaşımıyla da bu kararlılık bir kez daha vurgulandı.