Gündem
İzmir’de Can Kaybı 102’ye Yükseldi
Sisam-İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye çıktı. 147 kişinin tedavisi devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102’ye yükseldiğini duyurdu.
30 Ekim’de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847’si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmaları 5 binada devam ediyor.