Halkidiki’de Paliouri Villaları’yla adeta cennette yaşayın

Yunanistan’ın turizm haritasında son yıllarda dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Mykonos ve Santorini gibi ada destinasyonlarında turizmde sert düşüşler görülürken, anakaraya bağlı bölgelerde özellikle Halkidiki’de yükseliş yaşanıyor. Almanya, Polonya, Hollanda, İngiltere ve İtalya’dan gelen ziyaretçiler, ulaşım kolaylığıyla sayesinde Halkidiki’yi tercih ediyor. Bu trend, hem tatilcilere huzurlu bir yaşam alanı sunuyor hem de yatırımcılar için güçlü bir fırsat penceresi açıyor. Özellikle Paliouri’de yükselen villa projeleri, sadece bir tatil evi değil aynı zamanda kalıcı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Halkidiki’de tatil ve yaşamın avantajları

Halkidiki, kalabalık adaların aksine doğayla iç içe sakin bir tatil ortamı sağlıyor. Ulaşım kolaylığı, geniş plajları ve ailelere uygun güvenli yaşam tarzı, bölgeyi cazip kılıyor. Ada turizmindeki yüksek fiyatlar ve düşen cazibeye karşılık, Halkidiki’deki villalar uygun yatırım maliyetleriyle dikkat çekiyor. Bu da kısa süreli tatillerin ötesinde, uzun vadeli bir yaşam planı için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Paliouri Villaları: Ege kıyısında yeni cazibe merkezi

Bölgenin en iddialı projelerinden biri olan Paliouri Villaları, konumuyla ve modern mimarisiyle öne çıkıyor. Villalar, hem yazlık konforunu hem de yıl boyu yaşam imkanını bir arada sunuyor. Yatırımcılar için ise kira getirisi potansiyeli yüksek; çünkü Halkidiki, son yıllarda yol turizmiyle istikrarlı biçimde büyüyor.

Golden Visa ile yatırım fırsatı

Yunanistan’ın 2013’te başlattığı Golden Visa programı, Avrupa’da en cazip seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. En düşük 250 bin euro’dan başlayan yatırım eşiğiyle oturma izni imkanı sağlayan program, yatırımcıya ve ailesine Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı sunuyor. Paliouri’de yapılacak bir yatırım, sadece tatil ve yaşam kalitesi açısından değil, aynı zamanda bu güçlü oturum kartına erişim fırsatı bakımından da büyük önem taşıyor.

Yunanistan’da turizm yatırımlarında yön değişiyor

Adalarda yaşanan gerilemeye karşın, Halkidiki gibi anakaraya bağlı bölgeler uluslararası fonların da ilgisini çekiyor. Yunanistan’ın farklı bölgelerine milyarlarca euro aktaran yatırımcılar, Halkidiki’yi stratejik bir merkez haline getiriyor. Paliouri’deki villalar bu sürecin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

