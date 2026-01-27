Erden Timur’un sahibi olduğu NEF binasına silahlı saldırı iddiası

İstanbul’un Levent semtinde bulunan NEF binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Camlar kırıldı, yaralanan olmadı

İddialara göre saldırı sırasında binaya isabet eden mermiler nedeniyle bazı camlar kırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, saldırının ardından polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattığı ifade edildi.

Araç ve plaka detayı incelemede

İlk bulgular doğrultusunda saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Güvenlik kameraları ve çevredeki kayıtların incelendiği, olayın faillerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmayla bağlantı araştırılıyor

Levent’teki binaya yönelik saldırının, Erden Timur hakkında yürütülen soruşturmayla bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Emniyet birimlerinin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Erden Timur olayı nedir?

Erden Timur, futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, dosyasının ayrılmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla 29 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

