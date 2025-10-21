50 ilde FETÖ operasyonu: 154 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda toplam 286 şüpheli yakalandı, 154’ü tutuklandı, 79’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

FETÖ operasyonu 50 ilde eş zamanlı yapıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 50 ilde yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaların il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şube ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şüphelilere yönelik suçlamalar

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve sivil mahrem yapılanması” içinde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Şüphelilerin ayrıca ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içindeki sorumlularla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Yerlikaya: Emeği geçenleri tebrik ediyorum

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

