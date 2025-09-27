Borsa İstanbul’da ikinci dalga manipülasyon operasyonu: 11 gözaltı

Borsa İstanbul’daki (BİST) bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporunda Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisselerine yönelik manipülasyon tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul ve Van’da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul’da yaşanan operasyonun detayları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınan A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D’nin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı bildirildi. Ayrıca ilgili kişi ve şirketler hakkında incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

İlk operasyon ne zaman yaşandı?

Soruşturma kapsamında 16 Eylül’de yapılan ilk operasyonda Investco Holding yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra 5 kişinin daha yakalanmasıyla şüpheli sayısı 19’a yükselmişti. İlk operasyonda gözaltına alınanlardan 13’ü tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

