İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’da 3 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

NationalTurk FR31/12/2025
DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

DEAŞ soruşturması İstanbul merkezli yürütüldü

Soruşturma çerçevesinde, Yalova’da gerçekleştirilen ve 3 polis memurunun şehit edildiği saldırıya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli hedef alındı.

Eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

1 adet Baretta marka tabanca,

1 adet Sig Sauer marka tabanca,

1 adet Canik marka tabanca,

180 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

