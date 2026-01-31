İstanbul’da uyuşturucu soruşturmasında şafak operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın ilk saatlerinde İstanbul genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme iddiaları üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere “şafak operasyonu” gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılırken, dijital materyaller ile çeşitli delillere el konuldu.

Hasan Can Kaya ile Reynmen’in listede olduğu iddiası

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada geniş bir kitle tarafından tanınan bazı isimlerin de bulunduğu iddia edildi. Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; operasyon kapsamında komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen mahlasını kullanan Yusuf Aktaş’ın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öne sürüldü.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

